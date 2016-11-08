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8 ноября 2016 г.

Ставрополье вошло в рейтинг самых популярных мест винного туризма

Российское аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных мест винного туризма в стране. В пятерку ведущих отраслевых объектов вошел и Ставропольский край, представленный в этом списке на четвертой позиции ЗАО «Левокумское».

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», возглавил рейтинг винный дом «Абрау-Дюрсо» Краснодарского края, на втором месте – крымская «Массандра», на третьем – ООО «Эдьбузд» Ростовской области. По данным агентства, в России насчитывается уже более полумиллиона энотуристов, которым интересны маршруты винного туризма, из года в год набирающего обороты.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/stavropole_voshlo_v_reyting_samykh_populyarnykh_mest_vinnogo_tur_97841.html
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