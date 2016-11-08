Ставропольчанка Кристина Булгакова стала лучшей молодой дзюдоисткой России
В столице Удмуртии Ижевске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров — мемориал создателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова. Успешно выступила на них спортсменка краевой ШВСМ дзюдо и самбо Кристина Булгакова. В весовой категории до 44 кг воспитанница тренеров Александра Соколенко и Александра Захаркина в финале смогла победить челябинскую спортсменку Юлию Огаркову, ставшую годом ранее второй на первенстве Европы.
Раньше Кристине доводилось участвовать в финалах, но она никогда не становилась первой. Теперь она завоевала право в составе сборной команды России по дзюдо до 21 года готовиться к предстоящим соревнованиям, защищать честь страны.