Спикер краевой Думы Геннадий Ягубов встретился с ветеранами

Спикер встретился с ветеранами / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Председатель Думы края Г. Ягубов провел встречу с членами президиума региональной организации ветеранов. Речь шла о работе этой общественной организации и о перспективах ветеранского движения. Обсуждались также вопросы, связанные с льготами пенсионерам, имеющим большой стаж работы на Ставрополье. Члены президиума краевой ветеранской организации говорили также о необходимости внести изменения в краевое законодательство, для того чтобы облегчить предоставление льгот пожилым людям, усовершенствовать работу по патриотическому воспитанию молодежи.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161108/spiker_kraevoy_dumy_gennadiy_yagubov_vstretilsya_s_veteranami_97770.html