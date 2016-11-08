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8 ноября 2016 г.
Спикер встретился с ветеранами / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Спикер краевой Думы Геннадий Ягубов встретился с ветеранами

Председатель Думы края Г. Ягубов провел встречу с членами президиума региональной организации ветеранов. Речь шла о работе этой общественной организации и о перспективах ветеранского движения. Обсуждались также вопросы, связанные с льготами пенсионерам, имеющим большой стаж работы на Ставрополье. Члены президиума краевой ветеранской организации говорили также о необходимости внести изменения в краевое законодательство, для того чтобы облегчить предоставление льгот пожилым людям, усовершенствовать работу по патриотическому воспитанию молодежи.

 

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161108/spiker_kraevoy_dumy_gennadiy_yagubov_vstretilsya_s_veteranami_97770.html
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