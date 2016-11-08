Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Школьники Ставропольского края стали победителями Всероссийского конкурса сочинений. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в Минобрнауки РФ. Среди ставропольцев-победителей: ученица 7 класса школы №2 Нефтекумского района Сафира Муртазалиева, ученик 10 класса школы №10 Железноводска Иван Зимин. В специальной номинации «Вместе – Ярче» Министерства энергетики РФ победителем стала ученица 6 класса школы №4 села Золотаревка Ипатовского района Карина Акопова. Отметим, что на федеральном этапе конкурса были представлены 292 работы из 84 субъектов РФ.