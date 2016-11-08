Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
8 ноября 2016 г.

Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений

Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений

Школьники Ставропольского края стали победителями Всероссийского конкурса сочинений. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в Минобрнауки РФ. Среди ставропольцев-победителей: ученица 7 класса школы №2 Нефтекумского района Сафира Муртазалиева, ученик 10 класса школы №10 Железноводска Иван Зимин. В специальной номинации «Вместе – Ярче» Министерства энергетики РФ победителем стала ученица 6 класса школы №4 села Золотаревка Ипатовского района Карина Акопова. Отметим, что на федеральном этапе конкурса были представлены 292 работы из 84 субъектов РФ.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161108/shkolniki_stavropolya_voshli_v_chislo_pobediteley_vserossiyskogo_97806.html
Фотография к статье Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
В Ставрополе подведены итоги конкурса на лучшую бизнес-идею
Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
Ставропольское отделение ПФР в числе победителей конкурса «Проектный Олимп»
Маршрут № 44м в Ставрополе продлен до школы № 44
В Ставропольском крае выбрали лучших молодых предпринимателей
Образование
В Ставрополе открыли новую школу – лучшую в крае
Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
«Ночь искусств» устроили в Ставропольском художественном училище
СКФУ и Азербайджанский технический университет договорились о сотрудничестве
Ставропольские школьники примут участие во ВПР по русскому языку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!