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8 ноября 2016 г.

Руководители Ставрополья приняли участие в парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета

Под председательством спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Москве прошли парламентские слушания, посвящённые обсуждению параметров федерального бюджета на 2017 год и перспективный период 2018 и 2019 годов. Они объединили более 250 участников – депутатов обеих палат Федерального Собрания РФ, членов российского Правительства, представителей федеральных ведомств, руководство регионов. Власти Ставрополья в Совете Федерации представили губернатор Владимир Владимиров, спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

Во вступительном слове Валентина Матвиенко отметила ряд принципиальных отличий нового законопроекта от предыдущего. Одно из ключевых – возвращение к планированию бюджета в трёхлетней перспективе. По её мнению, это повышает степень уверенности в экономике, дает её субъектам возможность строить планы на будущее. Как прозвучало, в следующую трёхлетку прогнозируется рост ВВП: в 2017 году он должен составить около 0,6%, в 2019-м – уже примерно 2%.

Другие особенности связаны с курсом на сокращение расходов. Будущий бюджет в этом плане был назван самым «жёстким» за последние годы – однако такой подход позволит почти втрое уменьшить размер дефицита федерального бюджета. В 2019 году он должен составить примерно 1% от объёма ВВП страны.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что ограничение расходов должно быть разумным и точным инструментом перераспределения средств. При этом при планировании бюджета необходимо сохранять видение перспектив развития.

– Нам нужен бюджет развития, бюджет надежды, бюджет успеха. Он должен стать драйвером роста экономики, реализации политики технологической независимости, повышения производительности труда, развития инфраструктуры, и, главное, – улучшения качества жизни граждан, – сказала она.

Основной доклад на слушаниях представил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что, несмотря на напряжённость бюджета, социальные расходы остаются приоритетом проекта федерального бюджета.

– Расходы пришлось сокращать. Но вопросы исполнения социальных обязательств учтены в полном объёме. Это касается и направлений, связанных с исполнением «майских» Указов Президента, – подчеркнул министр.

Как прозвучало, в последние годы даже под влиянием серьёзных внешних факторов не произошло шоковых изменений в сфере исполнения государством социальных обязательств и основных программ. Однако ресурсы для этого были обеспечены за счёт накопленных резервов. Для уменьшения нагрузки на них необходима дальнейшая оптимизация бюджетных расходов, акцентировал Антон Силуанов.

В ходе слушаний были обсуждены вопросы, связанные с распределением ресурсов между федеральным центром и регионами. Так, по мнению Валентины Матвиенко, целесообразным является сохранение объёмов межбюджетных трансфертов, а также дальнейшее повышение доступности выгодных бюджетных кредитов для регионов.

Прозвучавшие на слушаниях инициативы после обобщения будут отражены в итоговых рекомендациях. К слову, уже сегодня их проект предполагает осуществить дополнительные бюджетные ассигнования на содержание и развитие национального парка «Кисловодский» объёмом в 250 миллионов рублей. Рекомендация подготовить такое предложение при рассмотрении проекта федерального закона о бюджете дана профильному комитету Совета Федерации.

После завершения слушаний поднятую на них проблематику прокомментировал Владимир Владимиров.

– На федеральном и на региональном уровнях бюджеты сегодня формируются в непростых условиях. Мы продолжаем диалог с федеральным центром по ключевым для Ставрополья вопросам межбюджетного взаимодействия. Одновременно продолжается работа над проектом краевого бюджета на 2017 год, который накануне был внесён в региональный парламент. Его приоритеты не меняются – полное исполнение социальных обязательств, максимально ответственное отношение к расходам, – сказал он.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161108/rukovoditeli_stavropolya_prinyali_uchastie_v_parlamentskikh_slus_97845.html
Фотография к статье Руководители Ставрополья приняли участие в парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета
Власти Ставрополья в Совете Федерации представили губернатор Владимир Владимиров, спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.
Власти Ставрополья в Совете Федерации представили губернатор Владимир Владимиров, спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.
Фото пресс-службы губернатора СК
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