Представители СПЧ во главе с Михаилом Федотовым с инспекцией на Ставрополье

8 ноября на Ставрополье прибыла делегация, представляющая Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), во главе с его председателем Михаилом Федотовым. Задача правозащитников – посетить ряд социальных детских объектов и разобраться, как живется их питомцам. В день прилета корреспонденту «СП» удалось взять у гостя из Москвы эксклюзивное интервью. Михаил Федотов — известный российский юрист, политик, сегодня полностью посвятивший себя правозащитной деятельности, советник Президента РФ. СПЧ возглавил в 2010 году.

«Главная цель нынешней поездки на Ставрополье, – отметил Михаил Александрович, – социальные учреждения, где живут дети, нуждающиеся в особой опеке государства. Это детские дома, дома малютки, интернаты. В прошлый приезд мы посетили школу закрытого типа для трудных детей, имевших проблемы с законом, в селе Горнозаводском Кировского района. То, что мы там увидели, произвело огромное впечатление. Так что я уже все уши прожужжал министру образования РФ Ольге Васильевой, другим уважаемым людям, что такой ценный опыт необходимо тиражировать. Если вспомнить ситуацию, которая складывалась в этом учреждении не так давно, когда побеги воспитанников были массовыми, поведение непредсказуемым, вывод однозначный: нынешнему директору Степану Любенко удалось переломить ситуацию к лучшему. Читали роман А. Макаренко «Педагогическая поэма»?.. Тогда не надо ничего дополнительно объяснять. Интересуют нас и другие социальные учреждения. В частности, детский дом в селе Преградном Красногвардейского района, куда мы отправимся прямо сейчас. Планируем также встречу с представителями общественности, правозащитниками, экологами. Нам важно знать, чем СПЧ может помочь представителям гражданского общества на местах».

М. Федотов вспомнил итоги аналогичной поездки по субъектам СКФО в июне этого года. И вот какое впечатление самое главное. В разных регионах видели социальные учреждения «и очень хорошие, и просто кошмарные». Понятно, что очень большую роль играет нехватка финансовых средств, слабая материальная база. «Но не это все же главное, – подчеркнул правозащитник. – А отношение сотрудников к тем, опека над которыми им доверена. Человеческий фактор никто не отменял. Роль СПЧ — не допустить случаев никаких случаев дискриминации по отношению к людям, каким-то образом зависимым от персонала».

Планируется также проведение заседания, посвященного памяти жертв политических репрессий, в Нальчике. Здесь будет открыта выставка, подготовленная Музеем истории ГУЛага. Главная цель – придать общественное звучание проблеме борьбы с тоталитаризмом. Уроки истории должны учить общество гуманистическим подходам. Есть указ Президента РФ о сооружении в Москве мемориала жертвам политических репрессий, открытие которого планируется в День их памяти 30 октября 2017 года. Выставка в Нальчике должна стать также толчком для сбора средств на возведение мемориала. «Десталинизация» общества, над которой работает СПЧ, находится вполне в русле задуманного. «Надо учитывать, что не только Сталин явился первопричиной репрессий. Наступление тоталитаризма началось гораздо раньше, в 1917 году. «Десталинизация» в прямом смысле этого слова прошла во времена, когда у руля СССР стоял Н. Хрущев. Именно тогда переименовывались города, уничтожались памятники. Наша задача несколько иная – побороть стереотипы тоталитарного мышления, внедрить в умы демократические оценки прошлого и настоящего. Это сложно. Но знаете, как я в таких случаях говорю: «Была бы задачка проста, нас бы не позвали».

Ответственный секретарь СПЧ Яна Лантранова подчеркнула, что на Ставрополье по поручению Президента России проводится выездное заседание постоянной комиссии по общественному контролю, в том числе и с целью «запуска на региональном уровне совета по правам человека при главе края». «Горнозаводскую школу мы посетим второй раз, – отметила она. – Пример одной из лучших в России методик, как грамотно переломить криминальную ситуацию в учреждении закрытого типа».

Итогом должен стать некий методологический документ, который будет создан в ближайшее время и поможет реабилитации детей в аналогичных ситуациях.

http://www.stapravda.ru/20161108/predstaviteli_spch_vo_glave_s_mikhailom_fedotovym_s_inspektsiey__97840.html