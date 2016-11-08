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8 ноября 2016 г.

Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов

Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов

В Кисловодске подземный переход на пересечении Октябрьской площади и Курортного бульвара оснастили лифтами для родителей с детскими колясками, инвалидов и пожилых людей.

Раньше этим категориям граждан было непросто попасть в курортную зону: лестница и пандусы в этом подземном переходе довольно крутые. Спуститься и подняться по ним без посторонней помощи мог не каждый. Отныне трудности и огорчения остались в прошлом.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161108/podzemnyy_perekhod_v_kislovodske_oborudovali_liftom_dlya_invalid_97803.html
Фотография к статье Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
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