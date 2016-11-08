Фотография к статье Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
В Кисловодске подземный переход на пересечении Октябрьской площади и Курортного бульвара оснастили лифтами для родителей с детскими колясками, инвалидов и пожилых людей.
Раньше этим категориям граждан было непросто попасть в курортную зону: лестница и пандусы в этом подземном переходе довольно крутые. Спуститься и подняться по ним без посторонней помощи мог не каждый. Отныне трудности и огорчения остались в прошлом.