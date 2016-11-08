Операция «Трактор» на Ставрополье: нарушений стало меньше
На Ставрополье завершилась операция «Трактор», которую проводил отдел гостехнадзора министерства сельского хозяйства СК совместно с ГИБДД. Ее главной целью было выявление и пресечение случаев использования неисправной техники, а также нарушений правил и требований ее эксплуатации. В течение месяца проверено почти три с половиной тысячи машин, что на шестьдесят процентов больше, чем в прошлом году. Вместе с тем, нарушений стало меньше на одну четверть.
Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, всего составлено 334 административных протокола, наложено штрафов на 140 тысяч рублей.