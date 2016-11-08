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8 ноября 2016 г.

На Ставрополье завершился сев озимых зерновых культур

На Ставрополье завершился сев озимых зерновых культур. Всего засеяно немногим более двух миллионов гектаров угодий, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Это практически на уровне минувшего года. Параллельно региональное агроведомство начало мониторинг по обследованию полей на заселенность мышевидными грызунами. Проверено более 792 тысяч гектаров, на 454 тысячах гектаров из которых дали знать о себе опасные вредители. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Средняя численность грызунов на озимых зерновых – 17 нор на гектар. Защитные мероприятия против них проведены на 138 тысячах гектарах.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/na_stavropole_zavershilsya_sev_ozimykh_zernovykh_kultur_97788.html
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