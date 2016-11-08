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8 ноября 2016 г.

На Ставрополье прибыл председатель Совета при Президенте по правам человека Михаил Федотов

8 ноября на Ставрополье прибыла делегация, представляющая Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, во главе с его председателем Михаилом Федотовым. Задача правозащитников посетить ряд социальных «детских» объектов и разобраться, как живется их питомцам. В день прилета гости из Москвы отправились в детский дом в селе Преградном.

Как пояснил Михаил Федотов, целью следующего дня пребывания на ставропольской земле станет посещение школы закрытого типа в селе Горнозаводском Кировского района. Учитывая, что там живут дети, имевшие проблемы с законом, то организация учебного и воспитательного процесса может стать примером для других аналогичных учреждений России.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161108/na_stavropole_pribyl_predsedatel_soveta_pri_prezidente_po_pravam_97823.html
Фотография к статье На Ставрополье прибыл председатель Совета при Президенте по правам человека Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов (слева) прибыл на Ставрополье
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