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На Ставрополье круглосуточно работает телефон доверия МЧС

Телефон доверия МЧС

В Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю круглосуточно работает единый телефон доверия (8652) 39-99-99.

Позвонив на данный номер, граждане могут сообщать о фактах несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждать о чрезвычайных ситуациях, информировать о неправомерных действиях сотрудников МЧС, а также обращаться по вопросам регистрации маломерных судов.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/na_stavropole_kruglosutochno_rabotaet_telefon_doveriya_mchs_97801.html
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Телефон доверия МЧС
Телефон доверия МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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