Фотография к статье На Ставрополье круглосуточно работает телефон доверия МЧС
Куда звонить, если небезопасно / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.
На Ставрополье круглосуточно работает телефон доверия МЧС
В Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю круглосуточно работает единый телефон доверия (8652) 39-99-99.
Позвонив на данный номер, граждане могут сообщать о фактах несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждать о чрезвычайных ситуациях, информировать о неправомерных действиях сотрудников МЧС, а также обращаться по вопросам регистрации маломерных судов.
http://www.stapravda.ru/20161108/na_stavropole_kruglosutochno_rabotaet_telefon_doveriya_mchs_97801.html
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК