Фотография к статье На пост президента ВФЛА ставропольцы выдвинули Дмитрия Шляхтина
Дмитрий Шляхтин
Федерация легкой атлетики Ставропольского края выдвинула Дмитрия Шляхтина на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил председатель ставропольской организации Виктор Криунов. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.
Дмитрий Шляхтин является действующим президентом ВФЛА. Кроме него на этот пост претендуют олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов.