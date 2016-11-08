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8 ноября 2016 г.
Кино и песни / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Межрайонный фестиваль песни «Киношлягер» состоялся в Туркменском районе

В Туркменском районе впервые прошел межрайонный фестиваль песни «Киношлягер», посвященный Году российского кино. Происходило это яркое, красочное действо в селе Казгулак, подготовили его сотрудники местного Центра культуры и досуга. На празднике присутствовали почетные гости – депутат Государственной Думы Елена Бондаренко и депутат Думы Ставропольского края Игорь Андрющенко.

В фойе работала выставка экспонатов местного музея «Кино – важнейшее из искусств!». В программе фестиваля были выступления не только артистов из Туркменского района, но и гостей из Ставрополя, Светлограда и села Николина Балка Петровского района. Прозвучало более трех десятков песен из кинофильмов. Интересный рассказ сопровождали песни, которые когда-то впервые прозвучали с экрана и живут в народе уже долгие годы и десятилетия: «Гляжу в озера синие», «Стою на полустаночке», «Ваше благородие», «Смуглянка» и другие.

Глава администрации Туркменского муниципального района Геннадий Ефимов вручил песенным коллективам и вокалистам благодарственные письма.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/mezhrayonnyy_festival_pesni_kinoshlyager_sostoyalsya_v_turkmensk_97761.html
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Межрайонный фестиваль песни «Киношлягер» состоялся в Туркменском районе
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