Медицинский кластер на Кавказских Минеральных Водах: очевидное невероятное

Медицинский кластер на КМВ: очевидное невероятное / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

1 миллиард 620 миллионов рублей выделено по распоряжению Правительства РФ для разработки проектно-сметной документации будущего инновационного медицинского кластера на КМВ, сообщил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на встрече с представителями СМИ в Ессентуках.

С журналистами Одес Байсултанов беседовал в перерыве весьма представительного семинара-совещания по вопросам реализации региональных инвестпроектов. В начале семинара организаторы с помощью компьютерной анимации представили участникам два якорных проекта госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года: транспортно-логистический кластер на Каспийском море и инновационный медицинский кластер на Кавказских Минеральных Водах. Если концепцию развития российских портов на Каспии еще только создают, то идея медкластера на КМВ уже обрела зримые очертания. И весьма привлекательные.

Согласно утвержденной концепции, «сердцем» кластера станет медицинский университет. В представлении компьютерных художников, это огромное белоснежное здание, напоминающее своим шпилем главный корпус Московского государственного университета. Обучать студентов, используя новаторские программы, будут лучшие российские и зарубежные преподаватели. При университете предусмотрена современная многопрофильная клиника. Ее оснастят всем необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, страна получит полноценное импортозамещение в сегменте сложных операций. Параллельно предусмотрено все необходимое для проведения научных исследований и клинических испытаний. Весомым сегментом кластера станет технопарк, в котором разместят медицинские и фармацевтические производства.

По сути, это будет медицинский академгородок с гостиницами, общежитиями, коттеджами для сотрудников, магазинами, школой, детским садом. Предусмотрены даже пруд с лебедями, дикими утками и большой парк для прогулок и занятий физкультурой.

Презентация впечатлила. Но также вызвала много вопросов, с которыми журналисты и подступили к Одесу Байсултанову. Прежде всего, зачем все это нужно, когда рядом находятся четыре федеральных города-курорта, где уже два столетия бальнеолечение и медицина – ведущий профиль экономики?

В ответ заместитель федерального министра привел цифры и факты. Так, по официальной статистике, ежегодно 100 тысяч россиян обращаются за высокотехнологичной помощью в клиники Израиля, Германии, Австрии и других стран. Средняя стоимость пакета оказанных услуг – 10 тысяч долларов. Вот и считайте, сколько россияне вкладывают в развитие здравоохранения других стран.

Что касается существующей медицинской базы на Кавминводах и в целом в СКФО, то она, по мнению Одеса Байсултанова, устарела. Что подтверждает такой факт: ежегодно 22 – 24 тысячам жителей Северного Кавказа сложные операции делают в российских клиниках, расположенных за пределами нашего федерального округа.

Журналистов, особенно тех, кто живет на Кавминводах, живо интересовало: почему медкластер собираются создавать не на уже существующей базе, а в чистом поле? Не повлияет ли это пагубно на экологию региона, и без того испытывающего чрезмерную антропогенную нагрузку?

И на это у Одеса Байсултанова нашлись весомые доводы. Коммунальные сети всех городов-курортов работают на пределе возможностей. Если на них «посадить» еще и медкластер, то это приведет к коллапсу ЖКХ. Единственный выход – построить новые автономные коммунальные сети за пределами существующих поселений. Следующий аргумент: согласно концепции, медкластер должен находиться неподалеку от международного аэропорта и федеральной автотрассы. От края выбранной под застройку площадки до аэропорта пять километров. И, наконец, об экологии: на территории медкластера планируется высадить 100 тысяч деревьев и кустарников. Так что природа Кавминвод не только не пострадает, а даже обогатится.

Но, конечно же, самый жгучий вопрос: сколько все это будет стоить и каким образом намерены изыскать средства?

Одес Байсултанов сообщил, что на создание медицинского кластера федеральный бюджет выделит 40 миллиардов рублей. Но этого мало. Необходимо привлечь еще 122 миллиарда инвестиций. С одним инвестором, намеревающимся построить завод по производству лекарств, договор уже подписали. Проект медкластера на КМВ заинтересовал и другие компании, как отечественные, так и зарубежные. Но выйти на подписание конкретных договоров можно будет только, после того как подготовят проектно-сметную документацию.

Чтобы окончательно расставить точки над i, я попросил заместителя министра назвать конкретные сроки.

– До конца 2017 года проектно-сметная документация должна пройти все экспертизы и согласования. И тогда с 2018-го начнется активная фаза реализации проекта, – ответил О. Байсултанов.

http://www.stapravda.ru/20161108/meditsinskiy_klaster_na_kavkazskikh_mineralnykh_vodakh_ochevidno_97811.html