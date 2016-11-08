Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
8 ноября 2016 г.

Маршрут № 44м в Ставрополе продлен до школы № 44

В столице края с 7 ноября маршрут движения пассажирского транспорта № 44м продлен до остановочного пункта «улица Ромашковая» возле школы № 44, сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь путь следования городского маршрута будет осуществляться по улицам: Ромашковая, Алмазная, Тюльпановая, Бирюзовая, Южный обход, 45 Параллель, 50 лет ВЛКСМ, Шпаковская, Доваторцев, Мира, Достоевского, Серова, Мимоз, Чехова, Широкая.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/marshrut__44m_v_stavropole_prodlen_do_shkoly__44_97804.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Пассажирские перевозки
Маршрут № 44м в Ставрополе продлен до школы № 44
Новый маршрут напрямую свяжет «Гармонию» и Ставрополь
С Днем воздушного флота власти Ставрополья поздравляют земляков
Грузовые и пассажирские перевозки на Ставрополье под особым контролем во время операции «Профилактика»
Будни линейного отдела полиции на станции Невинномысская
Ставрополь
В Ставропольском крае выбрали лучших молодых предпринимателей
В Ставрополе определили лучшего библиотекаря края
Ставропольским блогерам рассказали об ответственности за заметки в Интернете
Спикер краевой Думы Геннадий Ягубов встретился с ветеранами
8 ноября сотрудники ПФР расскажут о доплате неработающим пенсионерам

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!