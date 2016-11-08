Маршрут № 44м в Ставрополе продлен до школы № 44

В столице края с 7 ноября маршрут движения пассажирского транспорта № 44м продлен до остановочного пункта «улица Ромашковая» возле школы № 44, сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь путь следования городского маршрута будет осуществляться по улицам: Ромашковая, Алмазная, Тюльпановая, Бирюзовая, Южный обход, 45 Параллель, 50 лет ВЛКСМ, Шпаковская, Доваторцев, Мира, Достоевского, Серова, Мимоз, Чехова, Широкая.

http://www.stapravda.ru/20161108/marshrut__44m_v_stavropole_prodlen_do_shkoly__44_97804.html