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8 ноября 2016 г.

Липовые «тимуровцы» обчищают квартиры пожилых жителей Невинномысска

Новый способ отъема денег у населения изобрели в Невинномысске воры. Разработанная схема такова: злоумышленники предлагают помощь пожилым людям, а потом обчищают их квартиры. Так, молодая женщина вызвалась поднести тяжелую сумку пенсионерке. Зайдя с потенциальной жерствой в ее жилище, воровка быстро сориентировалась и буквально за секунды нашла и незаметно умыкнула пять тысяч рублей.

В другом случае мужчина периодически оказывал помощь в быту старушке. Войдя в доверие, он выяснил, где лежат 11 тысяч рублей. Эти деньги вскоре перекочевали в карман вора.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, в отношении обоих «тимуровцев» возбуждены уголовные дела по фактам краж.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/lipovye_timurovtsy_obchischayut_kvartiry_pozhilykh_zhiteley_nevi_97800.html
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