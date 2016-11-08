Липовые «тимуровцы» обчищают квартиры пожилых жителей Невинномысска
Новый способ отъема денег у населения изобрели в Невинномысске воры. Разработанная схема такова: злоумышленники предлагают помощь пожилым людям, а потом обчищают их квартиры. Так, молодая женщина вызвалась поднести тяжелую сумку пенсионерке. Зайдя с потенциальной жерствой в ее жилище, воровка быстро сориентировалась и буквально за секунды нашла и незаметно умыкнула пять тысяч рублей.
В другом случае мужчина периодически оказывал помощь в быту старушке. Войдя в доверие, он выяснил, где лежат 11 тысяч рублей. Эти деньги вскоре перекочевали в карман вора.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, в отношении обоих «тимуровцев» возбуждены уголовные дела по фактам краж.