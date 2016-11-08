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8 ноября 2016 г.

Экстремист из Михайловска признан невменяемым

В Михайловске направлено в суд уголовное дело об экстремизме, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, мужчина опубликовал на странице одной из социальных сетей провокационное видео, а также комментарии к ролику, направленные на унижение человеческого достоинства по признакам национальности и вероисповедания. Однако по результатам психиатрической экспертизы признан невменяемым. Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161108/ekstremist_iz_mikhaylovska_priznan_nevmenyaemym_97824.html
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