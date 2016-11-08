Долгострои: как избавить от них города-курорты Кавминвод?

Эту жгучую проблему члены правительства Ставропольского края и руководители города-курорта обсудили с участниками выездного заседания комитетов Совета Федерации в Кисловодске.

По данным инспекции госстройнадзора, на сегодняшний день на территории края расположен 141 объект, строительные работы на которых не ведут от трех до 20 лет. Большинство находятся на территории Кавказских Минеральных Вод и наносят большой урон имиджу курортов.

Представьте: россиянин из столицы или нефте-газодобывающего региона страны за большие деньги (сопоставимые с прайсом зарубежных курортов) купил путевку в один из лучших кисловодских санаториев. Приехал, расположился, принял спа-процедуры, вкусно отобедал, полюбовался зимним садом и надумал прогуляться по городу. Выходит за ворота санатория: стройный ряд голубых елей, цветочная куртина, старинный особняк с балкончиками, яркие вывески бутиков и тут, – бац! – взгляд упирается в трехэтажный долгострой. Черные провалы оконных проемов, щербатый от ветра и дождей кирпич, а поверх стен, – как щетина у покойника, – поросль кустарников и даже одинокая осинка.

Иностранца такое зрелище ввело бы в ступор, но наш-то с пониманием, – мол, отдельные упущения властей замечательного в целом города-курорта; бывает…

Гуляет дальше. На привокзальной площади привлекает внимание некое полукруглое сооружение, – идеально ровная кирпичная кладка, веселенькие желтые наличники окошек. Приглядывается: да это же просто разрисованная матерчатая ширма. Вот из-за нее выпирает бетонная плита с ржавой арматурой, вот виден край обветренной кирпичной кладки. Ясно, что и этому недострою уже много-много лет…

Ладно, зажмурился и свернул в парк. Душа блаженствует под журчание горной речушки, воспаряет меж крон высоченных крымских сосен к «Белой вилле» художника Ярошенко, устремляется влево и, – со всего маху шандарах о почерневшую кирпичную стену восьмиэтажного недостроенного чудища!..

Бежать, бежать подальше от городских кварталов! Канатка возносит туристов на гору Малое Седло. Город остается далеко-далеко внизу, – словно россыпь разноцветных кубиков. А здесь – зеленое море, сквозь которое пробиваются скалы с замысловатыми гротами да бежевая дуга главного корпуса санатория Управления делами Президента России. Взгляд продлевает правое крыло этой дуги и, – о Боже! – упирается во что-то громадное, черное, низвергающиеся в зелень национального парка «Кисловодский». Волонтеры-экскурсоводы поясняют: строительство санатория «Каскад» лет 30 назад затеял тогдашний глава энергетиков России Анатолий Чубайс. Кому сейчас принадлежат эти руины и что с ними собираются делать – черт его знает! Годами там не видно никакого движения.

Напитавшись подобными впечатлениями, обеспеченные россияне, планируя отпуск на будущий год, очень даже подумают: стоит ли вновь оскорблять свой взор зрелищем российской разрухи, когда за те же деньги можно отдохнуть в вылизанном до блеска немецком, испанском или греческом курортном городке?

В Кисловодске, как доложил участникам выездного заседания комитетов Совета Федерации заместитель председателя Правительства Ставропольского края Роман Петрашов, по сей день стоят 14 недостроенных объектов санаторно-курортного комплекса. Они не только уродуют облик лучшего российского бальнеологического курорта, а и являют собой зримое воплощение недополученной Кисловодском экономической выгоды. Только прикиньте, сколько денег могли бы приносить, – введи их своевременно в строй, – семь санаториев общей вместимостью 2000 мест, клиника на 250 мест, два оздоровительных комплекса, рассчитанные на единовременный прием 200 физкультурников, две гостиницы вместимостью 470 мест, а также громадные ресторан и баня!

Увы, вместо доходов – язвы на теле курорта, которые вот уже четверть века не может вывести ни один доктор, то бишь, ни один глава Кисловодска. Нынешний мэр города-курорта Александр Курбатов по первоначальному образованию хирург. Он бы и рад пустить в ход скальпель (или по примеру московского коллеги – бульдозер), да руки связаны Гражданским кодексом Российской Федерации, который твердо стоит на страже прав собственников.

На шесть земельных участков, где расположенные курортные долгострои, право собственности зарегистрировано за юридическими лицами, на пять – за физическими. Два участка закреплены на праве оперативного управления за государственными учреждениями, один участок оформлен в муниципальную собственность и предоставляется на правах аренды. Лишь в отношении последнего в законодательстве предусмотрен четкий порядок отчуждения объекта незавершенного строительства. Но по иронии судьбы – это единственный из 14 долгостроев санаторно-курортного комплекса в Кисловодске, который собственник намерен достроить в ближайшие годы.

Речь идет о санатории «Белая Вежа», принадлежащем Управлению делами Президента Республики Беларусь. Строительство санатория начато в 1987-м году и приостановлено в 1995-м. Объект представляет собой девятиэтажное здание, расположенное на земельном участке общей площадью в 4,1 гектара. Только в этом году две правительственные делегации Белоруссии осматривали долгострой и обе заверили руководство города-курорта, что Республика достроит «Белую Вежу».

Заодно гости из Белоруссии поделились своим опытом борьбы с долгостроями. В Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» четко записано «…В состоянии консервации объект незавершенного строительства может находиться не более трех лет. После устранения причин, вызвавших консервацию объекта незавершенного строительства, принимается решение о возобновлении его строительства». При этом новому подрядчику по акту передаются объект незавершенного строительства и заключение разработчика проектной документации о его техническом состоянии. При невозможности устранения причин консервации объекта незавершенного строительства, его просто продают с торгов. И самое главное. В случае, если сохранение законсервированного объекта незавершенного строительства противоречит общественной пользе или представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, здоровью населения, то на основании решения суда «могут быть произведены принудительное отчуждение этого объекта с компенсированием стоимости отчужденного имущества (при этом вычитаются затраты на отчуждение и охрану указанного имущества) или снос этого объекта за счет средств собственника (владельца)...»

В Кисловодске и других городах-курортах долгострои уже давно «противоречат общественной пользе». Представляю, с каким облегчением вздохнули бы главы Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска, если б им предоставили право на принудительное отчуждение злостных долгостроев и их снос за счет собственника.

Но пока столь радикальных перемен в российском законодательстве не предвидится, вице-премьер правительства Ставропольского края Роман Петрашов зачитал сенаторам предложения краевых властей. По мнению губернатора Владимира Владимирова, они содержат достаточно эффективные меры стимулирования собственников объектов незавершенного строительства к возобновлению строительных работ или их продаже заинтересованным лицам.

Прежде всего, это кратное увеличение ставки земельного налога на земельные участки, находящиеся в частной собственности и расположенные в городах-курортах федерального значения, на которых расположены объекты, строительство которых не завершено по истечении пяти лет с момента получения первого разрешения на строительство объекта. Кроме того, власти Ставрополья предложили законодателям рассмотреть возможность дополнения главы 15 Гражданского кодекса РФ нормой, предусматривающей основания для изъятия и продажи с публичных торгов земельных участков и расположенных на них объектов незавершенного строительства, если их строительство приостановлено более чем на три года, с перечислением собственнику суммы, вырученной от продажи, за минусом издержек на организацию торгов.

Однако, даже к столь сдержанным формулировкам участники заседания комитетов Совета Федерации отнеслись настороженно. Так, заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, сказал, что не поддерживает предложение об увеличении ставки земельного налога, поскольку, на его взгляд, есть более действенный механизм понуждения собственника завершить строительство – это административные штрафы. Ему тут же возразил глава Кисловодска Александр Курбатов: эти штрафы действенны, только если собственник – юридическое лицо. Поэтому многие и оформляют собственность на физическое лицо:

– Вот и стоят огромные недостроенные объекты, которые в свое время кое-кто купил за три копейки.

Алексей Лавров выразил готовность распространить административную ответственность и на индивидуальных предпринимателей.

– Лишь бы не было двойной ответственности: и повышения ставки налога, и административные штрафы. На мой взгляд, штрафы – более жесткая мера.

Против предложения дополнить Гражданский кодекс статьей об изъятии земельных участков под объектами незавершенного строительства, открыто никто не возражал, но… «вы же понимаете, поправки в Гражданский кодекс проходят очень трудно и медленно».

Луч надежды заронил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, предложив законодательные инициативы Думы и правительства Ставропольского края вынести на Совет законодателей, куда входят представители обеих палат Федерального собрания и региональных парламентов. Рассмотренные ими законопроекты, обычно, принимают в приоритетном порядке. Однако его коллега, председатель комитета Совета Федерации Дмитрий Азаров, обращаясь к прессе, уточнил:

– Мы готовы эти инициативы рассмотреть, но не очевидно, что они будут приняты.

И все же губернатор Владимир Владимиров завершил дискуссию на оптимистической ноте:

– Спасибо и за эту поддержку. Мы за год наработаем хорошую практику и тогда еще раз придем к вам со своими предложениями.

http://www.stapravda.ru/20161108/dolgostroi_kak_izbavit_ot_nikh_gorodakurorty_kavminvod_97754.html