Чем опасны синтетические наркотики

Чем опасна «синтетика» / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Опасная тенденция последнего времени – увеличение потребления синтетических наркотиков, сильно потеснивших с рынка наркотики опийной группы.

На протяжении последних трех лет на Ставрополье растет количество ежегодно изымаемых из незаконного оборота синтетических наркотиков. За девять месяцев текущего года уже изъято более 127 килограммов «синтетики», что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 90 процентов из изымаемой «синтетики» так называемые дизайнерские наркотики – «спайсы».

О том, как влияют «спайсы» на организм человека, красноречиво свидетельствует случай, произошедший в октябре 2014 года в городе Ставрополе, когда ночью в городскую клиническую больницу № 3 с диагнозом «отравление неизвестным веществом» из частного домовладения были доставлены четверо студентов 3 – 4 курсов одного из учреждений высшего образования, при этом один из них был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Следственными органами установлено, что молодые люди после совместного распития спиртных напитков употребили наркотическое вещество растительного происхождения (курительную смесь «Спайс»), которое приобрели у неизвестного около магазина, где покупали спиртные напитки. Отравление наступило сразу.

По результатам медицинских освидетельствований граждан на наличие состояния опьянения, проведенных в медицинских организациях края за девять месяцев 2016 года, употребление синтетических наркотиков установлено у 1118 потребителей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (615 случаев).

Характерным является распространение синтетических наркотиков посредством Интернета с использованием «закладок». В преступную деятельность по сбыту наркотиков активно вовлекается молодежь. Рост популярности «спайсов» в определенной степени объясняется особенностями их фармакологического действия (оказывают общее возбуждающее влияние, выражающееся в улучшении настроения, ощущения прилива сил, бодрости, повышения работоспособности и снижении потребности в сне). При этом резко отрицательную роль играет широко пропагандируемая через сеть Интернет информация о мнимой безопасности употребления подобных психоактивных веществ, в то время как в действительности они вызывают сильную психическую зависимость и привыкание, медицинские методы избавления от которых малоэффективны, при этом человек, принявший их первый раз, сразу попадает в зависимость!

Воздействие «синтетики» на психику такое же, как и при применении других наркотических средств.

При частом употреблении «спайсов» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто любители «спайса» попадают в психиатрический стационар.

По данным медиков, страдает и весь организм в целом: легкие, печень, мозг и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно воздействует курение «спайса» на мозг. Человек превращается в «овощ». В отличие от растительных препаратов, к примеру конопли, действие курительных миксов на человеческий организм в 5 – 10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Даже однократное употребление синтетических наркотиков может привести к наступлению тяжелых последствий для здоровья в результате острого отравления, лечение которых возможно в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Помимо необратимых последствий для здоровья не надо забывать, что употребление, хранение, распространение даже сорванных частей конопли влечет правовую ответственность.

Очень часто сотрудникам правоохранительных органов задают вопрос: является ли употребление наркотиков нарушением закона? Ответ на этот вопрос содержится в статьях 6.9 и 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за распитие алкогольной продукции и потребление наркотиков налагается административный штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По законодательству РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. И поскольку за несовершеннолетнего несут ответственность его родители, то появление в состоянии опьянения подростков в возрасте до 16 лет либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей.

В то же время, если гражданин, употребляющий наркотическое средство, например марихуану, добровольно обратился в лечебно-профилактическое учреждение, стремясь избавиться от дружбы с бедой, он освобождается от административной ответственности за это правонарушение.

Обращаем внимание на то, что, храня в сумке, квартире, под подушкой, в шкафу или другом месте «косячок» с марихуаной, человек совершает правонарушение, предусмотренное статьей 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. А значит, по закону ему грозит административный штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Действия с наркотиками в крупном или особо крупном размере, а также все действия, связанные со сбытом наркотиков независимо от их размера, входят в сферу действия Уголовного кодекса.

А это уже совсем другие последствия…

Например, если гражданин сорвал, высушил и хранил наркотическое средство марихуану, он может получить до пяти лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.

Еще печальнее картина вырисовывается в случае незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За эти деяния можно лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет.

Обращаем внимание, что сбытом наркотических средств считаются любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.), а также иные способы распространения, например, путем введения инъекций наркотиков.

При этом ответственность за сбыт наркотиков наступает независимо от их объема. То есть даже если речь идет о маленьком пакетике с «дурью», это уже уголовная, а никак не административная ответственность.

Возможно, у некоторых читателей вызовет удивление то обстоятельство, что, если у вас в кармане лежит папироса с «травкой», которую вы предлагаете своему другу или подруге, вы также совершаете преступление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ – сбыт наркотиков. Между тем эти действия действительно квалифицируются как сбыт, даже если друг не взял у вас деньги за выкуренный наркотик. Да, оказывается, легко говорить о наказании для других и так трудно представить преступником самого себя…

То же самое в случае с так называемыми «закладками», когда к вам могут обратиться с простой просьбой положить в указанное место или взять из тайника небольшой пакетик, а взамен обещают определенную сумму денег…

Казалось бы, пустяк, ничего не надо делать, а деньги уже в кармане. Причем легкие деньги, даже слишком легкие, чтобы не обратить на это внимание и не насторожиться… Конечно, вы можете даже не знать, что находится в этом пакетике, однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Ведь пакетик взяли или положили в указанное место вы. А значит, это вы сбытчик, преступник. И именно вам «светит» штраф как минимум в 30 тысяч рублей. А если этот пакетик вы передали своим несовершеннолетним друзьям, вам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

Самое страшное преступление, которое совершает человек, употребляющий наркотики, это преступление против своей уникальной и неповторимой жизни, которая дается нам только один раз – при рождении.

Поэтому каждый раз, совершая тот или иной поступок, делая выбор или очередной жизненный шаг, помните: вернуться в прошлое нельзя, машины времени не существует…

По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

http://www.stapravda.ru/20161108/chem_opasny_sinteticheskie_narkotiki_97781.html