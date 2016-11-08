Более 200 пьяных водителей выявлены за выходные в Ставропольском крае

В минувшие выходные на территории края было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В итоге более 200 автомобилистов с признаками опьянения были отстранены от управления. Было выявлено 17 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, виновным на сей раз грозит уголовное наказание. Кроме того в выходные произошло три дорожно-транспортных происшествия, виновниками которых стали водители, находящиеся в состоянии опьянения. В результате три человека получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161108/bolee_200_pyanykh_voditeley_vyyavleny_za_vykhodnye_v_stavropolsk_97792.html