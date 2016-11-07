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Жительница Пятигорска оформила фиктивную регистрацию 10 иностранцев

Полицией Пятигорска возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Установлено, что в сентябре текущего года 51-летняя пятигорчанка «прописала» в своем доме 10 иностранцев. При этом никто из них никогда не снимал жилье в этом доме. Как объяснили в полиции, соответствующей статьей УК РФ фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы сроком до трех лет.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161107/zhitelnitsa_pyatigorska_oformila_fiktivnuyu_registratsiyu_10_ino_97783.html
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