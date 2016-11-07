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7 ноября 2016 г.

Жительница Михайловска помогала «оформить» инвалидность за деньги

Сотрудниками уголовного розыска в Ставрополе задержана подозреваемая в мошенничестве жительница Михайловска, которая взялась помочь своей знакомой оформить группу по инвалидности, за что получила 40 тысяч рублей. Однако взятых обязательств не выполнила. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело, к тому же устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161107/zhitelnitsa_mikhaylovska_pomogala_oformit_invalidnost_za_dengi_97778.html
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