Жительница Михайловска помогала «оформить» инвалидность за деньги

Сотрудниками уголовного розыска в Ставрополе задержана подозреваемая в мошенничестве жительница Михайловска, которая взялась помочь своей знакомой оформить группу по инвалидности, за что получила 40 тысяч рублей. Однако взятых обязательств не выполнила. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело, к тому же устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161107/zhitelnitsa_mikhaylovska_pomogala_oformit_invalidnost_za_dengi_97778.html