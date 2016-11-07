Завод по выпуску удобрений построят в Невинномысском регпарке

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провёл еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одним главных вопросов его повестки стало обсуждение перспектив развития регионального агропромышленного комплекса.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, по итогам осенней посевной кампании на Ставрополье зерновыми культурами засеяно около 1,9 миллиона гектаров. Состояние озимых, в целом, оценивается, как удовлетворительное.

Вместе с тем, по мнению губернатора, дальнейшее расширение посевной площади зерновых культур нецелесообразно, так как перепроизводство зерна может привести к низкой рентабельности в этом сегменте АПК. Это может ударить по сельхозтоваропроизводителям, и в первую очередь, небольшим хозяйствам. Владимир Владимиров призвал аграрный блок правительства уделять больше внимания развитию альтернативных сельскохозяйственных культур. Губернатор нацелил региональный кабмин и муниципальные органы власти оказывать поддержку хозяйствам, работающим в незерновом секторе.

Напомним, примером успешного освоения производства незерновых культур на Ставрополье стало выращивание специй. Так, сегодня край формирует около 3 процентов мирового рынка кориандра и до 90 процентов российского рынка пряностей.

На еженедельном рабочем совещании также рассмотрен вопрос о создании нового производства на базе регионального индустриального парка в Невинномысске.

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр экономического развития Андрей Мурга, Корпорацией развития Ставропольского края разработан проект строительства завода по выпуску быстрорастворимых удобрений. Его планируется разместить на территории Невинномысского регионального индустриального парка. Ожидается, что первоначальная сумма инвестиций в строительство в течение 2017-2018 годов составит 2 миллиарда рублей. Всего реализация проекта суммарной емкостью инвестиций более 40 миллиардов рублей рассчитана на 5 лет. Уже начата работа с инвестором.

Владимир Владимиров поручил проработать вопрос выделения участка в регпарке под строительство нового производства.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал глав муниципальных образований Ставропольского края глубже вникать в жалобы граждан, касающиеся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Напомним, на минувшей неделе глава края провёл совещание в Будённовске по итогам личного приёма граждан. В обсуждении приняли участие представители городской общественности, руководство муниципалитета, члены правительства региона, руководители краевых ведомств. В том числе, были подняты вопросы, касающиеся расчёта норматива коммунальных платежей на общедомовые нужды. По мнению жителей ряда домов, для них эти суммы были рассчитаны некорректно.

– Встреча, состоявшаяся в Будённовске, позволила выявить недоработки в расчётах нормативов оплаты общедомовых нужд. Граждане указали на ошибки, которые нужно устранить. Чтобы улучшить нашу общую работу, надо чаще встречаться с людьми, слышать их проблемы и реагировать на них, – подчеркнул Владимир Владимиров, обращаясь к главам муниципалитетов.

Владимир Владимиров дал указание провести проверку газового хозяйства региона на предмет безопасной и безаварийной работы.

Соответствующее поручение дано краевому министерству энергетики, промышленности и связи. Проверки будут организованы совместно с газораспределительными организациями территорий края и региональным управлением МЧС. В первую очередь, они коснутся жилых домов, социальных объектов и промышленных производств.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161107/zavod_po_vypusku_udobreniy_postroyat_v_nevinnomysskom_regparke_97787.html