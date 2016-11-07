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7 ноября 2016 г.

Вопросы реализации инвестпроектов в рамках программы развития СКФО обсуждают в Ессентуках

Вопросы реализации инвестпроектов в рамках программы развития СКФО обсуждают в Ессентуках

Механизмы реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограмм государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» детально обсуждают на семинаре, который проходит на базе Департамента Министерства по делам Северного Кавказа в Ессентуках.

Открыл семинар первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа – председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов. В обсуждении механизмов реализации инвестпроектов участвуют генеральный директор АО «КРСК» Сергей Харитонов, директора Департаментов территориального и стратегического развития СКФО, представители органов исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В течение трех дней участники семинара обсудят, в частности, требования, предъявляемые к инвестиционным проектам, для их включения в одну из государственных подпрограмм, порядок и условия предоставления субсидий и другие вопросы, от который зависит воплощение в жизнь планов правительств Северо-Кавказских республик и Ставропольского края.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161107/voprosy_realizatsii_investproektov_v_ramkakh_programmy_razvitiya_97771.html
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Вопросы реализации инвестпроектов в рамках программы развития СКФО обсуждают в Ессентуках
Вопросы реализации инвестпроектов в рамках программы развития СКФО обсуждают в Ессентуках
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Вопросы реализации инвестпроектов в рамках программы развития СКФО обсуждают в Ессентуках
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