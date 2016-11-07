В Ставрополе прошли юношеские соревнования по стрельбе

В Ставропольском краевом спортивно-стрелковом клубе РО ДОСААФ России СК прошли традиционные городские соревнования по стрельбе среди учебных заведений и стрелковых клубов, в которых участвовали 65 школьников Ставрополя. Норматив первого юношеского разряда на них выполнили 11 воспитанников кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. Все они подготовлены тренером «кадетки» Ларисой Войтенко.

Кроме собственно соревнований их участники смогли ближе познакомиться с современными и раритетными экземплярами оружия. Причем, все образцы знаменитых марок стрелкового оружия были действующие.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, в стрельбах из пистолета Ярыгина первое место занял кадет 5-го класса Даниил Шерстнев, а в упражнении из знаменитой винтовки Мосина лучшим стал тоже ученик кадетки четвероклассник Руслан Мельниченко.

http://www.stapravda.ru/20161107/v_stavropole_proshli_yunosheskie_sorevnovaniya_po_strelbe_97766.html