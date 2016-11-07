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7 ноября 2016 г.

В селе Кочубеевском прошла сельскохозяйственная ярмарка

С раннего утра в селе Кочубеевское шла бойкая торговля на главной площади районного центра. Здесь проходила традиционная осенняя ярмарка. Свою продукцию представили сельхозпредприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств – продажа шла с тридцати трех машин.

Цены, что говорится, радовали глаз и кошелек. Жирных лоснящихся карпов продавали по 120 рублей за кило. Сочные яблоки разных сортов по 30 рублей и отборный лук по 12 также нашли своих покупателей. Хрустящая тугая капуста на засолку, картофель выставочного вида, мука, сахар, крупы, колбасы, растительное масло, сало с пряностями, мед (гречишный, донниковый и т.д.), саженцы деревьев и ягодных кустарников – все это было распродано по привлекательной для кочубеевцев цене. А значит, хорошее настроение было и у торговцев, и у тех, кто сделал запасы на зиму.

Стоит отметить, что ярмарки, наподобие только что прошедшей, организуют в Кочубеевском районе регулярно, по разработанному в начале года графику. А чтобы на торг пришло как можно больше народу, объявления-анонсы публикуют в местной прессе, на сайте райадминистрации, также специальные афиши размещают в людных местах.

Нынешняя ярмарка – не последняя в этом году. Как рассказали в районном управлении сельского хозяйства, селян ждет еще и традиционная новогодняя ярмарка. На ней, кроме привычных сельхозтоваров, будет представлен значительно расширенный ассортимент мясной продукции. Цель понятна – перед самым любимым праздником обыватели активно запасаются говядиной, свининой, бараниной, птицей, чтобы приготовить блюда к новогоднему столу.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161107/v_sele_kochubeevskom_proshla_selskokhozyaystvennaya_yarmarka_97758.html
Фотография к статье В селе Кочубеевском прошла сельскохозяйственная ярмарка
В Кочубеевском районе прошла традиционная осенняя ярмарка
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