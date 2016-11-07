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7 ноября 2016 г.

В окрестностях Иноземцево прошло первенство России по спортивному ориентированию

Первенство России по спортивному ориентированию и состязания за Кубок Ставрополья, посвященный 20-летию краевой Федерации спортивного ориентарования, состоялись в окрестностях поселка Иноземцево.

В соревнованиях, которые прошли под патронатом министерств физкультуры и спорта России и Ставропольского края и при поддержке администрации города Железноводска, приняли участие около тысячи спортсменов из 30 регионов страны, в том числе из Республики Крым и города-героя Севастополя. Навыки ориентирования в лесу у подножья горы Бештау также продемонстрировали представители Украины и Азербайджана.

Четкая организация популярных соревнований и погожая осенняя погода, которой Железноводск встретил спортсменов, позволили им успешно пройти дистанцию. Многие уехали домой с заслуженными наградами.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Железноводска
http://www.stapravda.ru/20161107/v_okrestnostyakh_inozemtsevo_proshlo_pervenstvo_rossii_po_sporti_97779.html
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