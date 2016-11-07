Успех ставропольских танцоров из «Лаки Джем» на Кубке Арбата в Москве

В Москве состоялся один из крупнейших рейтинговых турниров по современным танцевальным направлениям — Кубок Арбата, очередных успехов на котором добились танцоры Ставропольского коллектива «Лаки Джем» (руководитель Екатерина Федотова), подтвердившие тем самым реноме одних из сильнейших танцоров России. После победы на чемпионате Европы, Мария Запенкова в очередной раз стала обладательницей кубка в номинации «дети соло хип-хоп» ( рейтинг России), а в номинации «паппинг» она заняла третье место. Полина Удодова собрала весь комплект наград в трех номинациях. Победительницей также стала Ева Шевченко «в лиге хип-хоп» в категории «бейби». На счету Семена Вакалова «серебро» и «бронза», у Яниса Скрипникова два третьих места. Бронзовыми призерами стали также Глеб Афанасьев, Дарья Жижерина и Владимир Барышев, а также дуэт Евы Шевченко и Глеба Афанасьева.

Как рассказала руководитель коллектива Е. Федотова, в ближайших планах большой делегацией съездить на турнир «Galaxy dance-2016» в Краснодар, а затем ее воспитанники будут готовиться к ежегодному Новогоднему представлению.

http://www.stapravda.ru/20161107/uspekh_stavropolskikh_tantsorov_iz_laki_dzhem_na_kubke_arbata_v__97767.html