Ставропольские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях во Владимирской области

В городе Коврове Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. Ставрополье на этих состязаниях представляла краевая ШВСМ дзюдо и самбо. Наши спортсмены выступили довольно успешно. Алексей Казачков стал победителем в весовой категории свыше 100 кг, а Рамзан Самбиев – в «абсолютке», выполнив при этом норматив мастера спорта.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161107/stavropolskie_dzyudoisty_uspeshno_vystupili_na_vserossiyskikh_so_97760.html