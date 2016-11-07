Собственники жилья должны следить за исправностью счетчиков

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Корректная работа приборов учета является залогом верных расчетов платежей за коммунальные ресурсы. И следить за исправностью индивидуальных счетчиков – в интересах владельцев жилья, напоминают специалисты Ставропольского городского расчетного центра. Иначе платить придется не по факту потребления воды и электроэнергии, а по нормативам, ныне «утяжеленным» коэффициентами.

Процедуры замены и ввода в эксплуатацию счетчиков довольно просты, здесь главное – помнить о сроках. Ведь для каждого индивидуального прибора учета завод-изготовитель отводит определенное время, в течение которого счетчик должен работать бесперебойно. Этот срок отражается в техпаспорте.

«Но к сожалению, собственники жилых помещений далеко не всегда своевременно производят замену индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и внимательно следят за сроками поверки. Зачастую такая «забывчивость» оборачивается всплеском обращений к нам с вопросами о верности произведенных расчетов, – констатирует генеральный директор СГРЦ Светлана Фомина. – По нашим данным, в Ставрополе около шести тысяч лицевых счетов сейчас значатся с истекшими сроками поверки приборов учета холодного водоснабжения и по горячему водоснабжению – примерно семь тысяч лицевых счетов. Учитывая масштабы ситуации, на мой взгляд, к ее разрешению должны подключиться и управляющие организации, и поставщики ресурсов».

Поясним, действующими Правилами предоставления коммунальных услуг установлено, что индивидуальные приборы учета с истекшими сроками эксплуатации и не прошедшие поверку в установленные сроки считаются неисправными. Соответственно, плата не может рассчитываться по их показаниям. И за основу в таких случаях берутся среднемесячные объемы потребления. Однако, уточняют в СГРЦ, эта «арифметика» может использоваться не более трех расчетных периодов подряд. Если по их истечении собственник так и не озаботился заменой или поверкой прибора учета, то плата за коммунальную услугу будет начисляться уже по нормативам потребления с применением повышающих коэффициентов (до 1 января 2017 года составляет 1,4).

«Вернуться к оплате ресурсов по факту потребления можно будет после предоставления в расчетный центр акта ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию, – уточняет С. Фомина. – Обращаю внимание, что документ обязательно должен быть правильно оформлен».

Речь идет о полноте представленных в акте данных. В частности, в нем должны быть указаны дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре; тип и заводской номер установленного счетчика, а также место его установки. Безусловно, в акте фиксируются показания прибора учета и прописывается дата следующей поверки.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161107/sobstvenniki_zhilya_dolzhny_sledit_za_ispravnostyu_schetchikov_97756.html