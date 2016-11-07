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7 ноября 2016 г.

Результаты 15-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Н. Олеников

Состоялись матчи последнего в первом круге тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Сочи» – «Дружба» – 1:0, «Кубань-2» – «Краснодар-2» – 0:1, «Армавир» – «Биолог» – 1:0, «Афипс» – «Чайка» -2:1, «Ангушт» – СКА – 2:2, «Легион» – «Черноморец» – 0:0.

«ДИНАМО» – «РОТОР» – 0:1. Любопытства ради автор посмотрел кто из ставропольских динамовцев, выступал и за волгоградский «Ротор». Получилась полноценная команда. А игроки-то какие! Сейчас с таким составом наше «Динамо» точно бы играло в первом дивизионе. Большинству сегодняшних читателей многие фамилии мало что скажут, но болельщики со стажем наверняка помнят их всех: А. Бондарь, А. Борзенков, Г. Говорун, В. Заздравных, А. Костин, С. Малухин, М. Маркосов, С. Нечай, А. Никитин, Н. Олеников, Р. Павлюченко, А. Пата, Ю. Саух, К. Синеоков, В. Суший, Н. Фиев, Э. Цацкин, А. Шмарко. Семеро из этого списка вызывались под знамена сборной страны, многие стали тренерами, а Р. Павлюченко, М. Маркосов и Н. Олеников до сих пор не повесели бутсы на гвоздь. Причем, наш земляк 41-летний уроженец села Правокумского 193-сантиметровый центральный защитник Николай Владимирович Олеников, до сих пор выступает за команду города-героя, проведя на поле уже 571 игру, а в этом сезоне он уже отыграл 13 матчей и все без замен! В составе сборной России Олеников принял участие во встречах со шведами (2002 г) и Японии (2004). Аплодисментами встретили его земляки-ставропольцы.

Даже по заявленным составам было видно, что сегодняшний «Ротор» на порядок сильней хозяев. Вопрос был лишь в том, смогут ли динамовцы на одной мотивации обыграть более классного соперника. С турнирной точки зрения победа им была куда нужней, чем волгоградцам, сумевшим перед финишем первого круга обеспечить себе вполне комфортную встречу Нового года. Правда, матчи сезона 2014/2015 с одинаковым счетом 2:0 выиграли динамовцы. На выезде успех принесли удары С. Сердюкова и Ф. Назгаидзе, а в Ставрополе отличились Д. Хасцаев и В. Магомедов. Статистика предыдущих лет тоже на стороне «Динамо»: +27 =14 -19, разность мячей – 78-56. Только к нынешнему сезону это никакого отношения не имеет. Так получилось, что сегодня команды Ставрополя и Волгограда вряд ли можно ставить рядом, как и знак равенства в отношении к ним со стороны местных властей ни с какого бока не пристроишь. Отсюда и полярные результаты. В матче с «Ротором» бед у нашей команды прибавилось: из-за травмы в стартовый состав не попал С. Сердюков, а в середине первого тайма по этой же причине поле покинул В. Магомедов. Волгоградцы, забив гол на 22-й минуте, владели инициативой практически весь первый тайм. После перерыва ставропольцы активизировались, но переломить игру и помешать гостям увезти из краевого центра три очка им так и не удалось. «У нас получилось два разных тайма, – подчеркнул наставник «Динамо» Андрей Муликов. – В первом тайме было много ошибок, царил сумбур. А вот за второй тайм хочу своим ребятам сказать спасибо. Они бились, старались, появились опасные моменты у чужих ворот. Забей Хугаев гол – думаю, пошел бы совсем другой расклад, был бы положительный результат». Тех, кто смотрел игру у мониторов компьютеров, ждал сюрприз: это телерепортаж, впервые проведенный с нашего стадиона, который вполне профессионально вел бывший игрок черкесского «Нарта» Валерий Медовый, прекрасно знающий тонкости футбола.

«Динамо»: Суворов, Волобуев (Белозеров), Бакланов, Ярцев, Курбанов, Курачинов, Магомедов (Голищев), Хугаев, Кукояка, Хасцаев (Селеменев), Бацев (Сердюков).

«МАШУК-КМВ» – «СПАРТАК» – 2:0. Уже на 6-й минуте точный удар В. Абидокова вывел пятигорчан вперед. Это шаткое превосходство никак не устраивало главного тренера «Машука» В. Заздравных и он продолжал «гнать» в атаку своих форвардов. На 22-й минуте это принесло результат: А. Нестеренко удвоил преимущество команды города-курорта. Победный счет «Машук» сохранил до финального свистка и наконец-то покинул последнюю строку таблицы.

«Машук»: Шлеев (Зайцев), Мулляр, Бугулов, Абидинов, Родионов, Нестеренко (Демидов), Шрейдер, Садиров (Михалев), Абидоков (Аншаков), Джатиев (Баев), Алиев.

Положение команд

-           |   В  Н  П    М     О
-----------------------------------
Ротор       |  11  2  2  30-11  35
Армавир     |   9  4  2  25-10  31
Афипс       |   9  3  3  21-12  30
Черноморец  |   8  3  4  19-8   27
Чайка       |   6  6  3  21-14  24
Биолог      |   7  1  7  16-18  22
Сочи        |   6  3  6  21-18  21
СКА         |   5  5  5  15-18  20
ДИНАМО      |   6  1  8  13-18  19
Краснодар-2 |   5  4  6  14-14  19
Кубань-2    |   5  2  8  13-21  17
Спартак Вл  |   4  5  6  11-17  17
Ангушт      |   3  5  7  12-16  14
Дружба      |   3  4  8  13-23  13
МАШУК       |   3  3  9  15-28  12
Легион      |   3  3  9  14-27  12
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161107/rezultaty_15go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97752.html
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