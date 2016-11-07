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7 ноября 2016 г.

Подведены итоги 2-го Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2016»

Обучающее пособие «Азбука Интернета»

2 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей Второго Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2016». Конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса.

Освоив компьютер и интернет участники Конкурса самостоятельно оформляют налоговые вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям.

Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Победителями в номинациях конкурса стали:

«Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи»

1 место – Ерёмина Раиса Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет

2 место – Анисимова Галина Васильевна, Санкт-Петербург, 66 лет

3 место – Добролюбова Вера Анатольевна, Саратовская область, Орск, 61 год

«Интернет – мой друг и помощник»

1 место – Клюкина Галина Васильевна, Московская область, г. Балашиха, 79 лет

2 место – Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика Татарстан, с. Муслюмово, 91 год

3 место – Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, Свирск, 63 года

«Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель»

1 место – Яфизова Фирдавса Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет

2 место – Колько Сергей Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года

3 место – Уткина Вера Никитична, Тюмень, 61 год

«Интернет-краевед»

1 место – Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, Пушкин, 85 лет

2 место – Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники Ельниковский район, 76 лет

3 место – Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, Лукоянов, 67 лет

Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому старшему участнику 91 год.

70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 30% – обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета».

Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников конкурса.

75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 участника, что составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 году вошли: Ростовская область –7,1%; Тверская область –6,7%; Иркутская область –4,4%; Красноярский край – 4,36%; Московская область –4,2%; Республика Башкортостан – 3,3%; Тюменская область – 3,09%; Воронежская область – 3,09%; Нижегородская область – 3,01%; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 2,9%.

Конкурс «Спасибо Интернету 2016» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161107/podvedeny_itogi_2go_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internetu_20_97753.html
Фотография к статье Подведены итоги 2-го Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2016»
Обучающее пособие «Азбука Интернета»
Обучающее пособие «Азбука Интернета»
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