«Ночь искусств» провели в Центральной городской библиотеке Невинномысска

«Время создавать» – этот девиз «Ночи искусств»-2016 пришелся по вкусу всем посетителям Центральной городской библиотеки (ЦГБ) Невинномысска, в которой прошла креативная акция. В ней приняли участие более ста горожан.

Кто-то отправился в павильон черно-белого кино, где с помощью реквизита можно было создать кинообраз на свой вкус. А еще на площадке решили «переснять» несколько сцен из популярных, любимых советских кинофильмов – «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три мушкетера». Гости очень охотно принимали участие в веселых кинопробах. В перерывах между съемками звучали песни из кинолент. Также артисты театральной студии «Белая ворона» развлекали начинающих «кинозвезд» эстрадными миниатюрами.

Как сообщили в пресс-центре Центральной городской библиотеки, в другой творческой мастерской собралось немало желающих создать своими руками букет из кленовых листьев.

Ну и всем участникам «Ночи искусств» библиотекари, предлагали различные сорта чая, щедро сдобренные ароматными травами, ягодами. Более того, радушные хозяева организовали для гостей рядом с традиционным русским самоваром… китайскую чайную церемонию. Фрукты, домашнее варенье и горный мед также радовали вкус посетителей библиотеки.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161107/noch_iskusstv_proveli_v_tsentralnoy_gorodskoy_biblioteke_nevinno_97784.html