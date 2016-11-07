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7 ноября 2016 г.

На Ставрополье прошли ярмарки «Выходного дня»

На Ставрополье прошли ярмарки «Выходного дня». В городах Ставрополе, Ессентуки, Георгиевске и Кисловодске, а также Благодарненском, Изобильненском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Минераловодском, Новоалександровском, Предгорном, Труновском и Туркменском районах 5 и 6 ноября прошли ярмарки «Выходного дня» с привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на ярмарках была представлена продукция производителей края – более 60 тонн на сумму около 4,2 млн. рублей в широком ассортименте: колбасные изделия и деликатесы, молочная продукция и кондитерские изделия, мука, крупа, макаронные изделия, напитки, рыба, масло растительное, плодоовощная продукция и бахчевые культуры, продукция пчеловодства. В рамках акции «Овощи к подъезду» на территории города Ставрополя принимают участие хозяйства Арзгирского, Апанасенковского, Благодарненского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского и других районов края.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161107/na_stavropole_proshli_yarmarki_vykhodnogo_dnya_97762.html
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