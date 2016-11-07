На Ставрополье осужден взяточник сбивший насмерть полицейского

Взяточник сбил насмерть полицейского / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Бывший врио начальника отделения УФМС России по СК в Лермонтове М. Реморенко признан виновным в совершении двух преступлений: получении взятки, а также нарушении правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. По данным следствия, Реморенко сообщил руководителю одного из предприятий о том, что тот будет привлечен к административной ответственности за якобы совершенное правонарушение, штраф за которое составит 135 тысяч рублей. Чтобы решить вопрос, Реморенко затребовал 50 тысяч рублей. Затем в служебном кабинете он получил от предпринимателя, действовавшего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку, после чего был задержан сотрудниками ГУ МВД России по СКФО. Кроме того в декабре 2013 года Реморенко в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск, не снизил скорость и сбил инспектора ДПС. В результате полицейский погиб на месте. Приговором суда Реморенко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того судом удовлетворен гражданский иск супруги погибшего полицейского на миллион рублей.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161107/na_stavropole_osuzhden_vzyatochnik_sbivshiy_nasmert_politseyskog_97789.html