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7 ноября 2016 г.

Мошенница в Благодарненском районе обокрала уснувшего 90-летнего пенсионера на 55 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Благодарненскому району поступило заявление от 90-летнего пенсионера, который сообщил, что из его дома похищено имущество. Предварительным следствием установлено, что жительница районного центра, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовалась тем, что пожилой человек заснул, похитила принадлежащие ему золотые изделия. Общая сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей. Злоумышленница задержана, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161107/moshennitsa_v_blagodarnenskom_rayone_obokrala_usnuvshego_90letne_97777.html
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