Методы противодействия экстремистским вербовщикам обсудили на Ставрополье

В мечети аула Новкус-Артезиан состоялась встреча имамов Нефтекумского и Степновского районов с представителями районных администраций и силовиками. Встреча была посвящена противодействию экстремистским вербовщикам в сети Интернет и работе по возвращению к мирной жизни жителей края, оказавшихся в рядах экстремистов и террористов. Имамы ознакомлены с работой краевой комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Представители региональных отделов МВД и УФСБ напомнили имамам о необходимости своевременной регистрации религиозных общин и культовых зданий и ответили на интересующие их вопросы.

http://www.stapravda.ru/20161107/metody_protivodeystviya_ekstremistskim_verbovschikam_obsudili_na_97765.html