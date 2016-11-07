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7 ноября 2016 г.

Методы противодействия экстремистским вербовщикам обсудили на Ставрополье

В мечети аула Новкус-Артезиан состоялась встреча имамов Нефтекумского и Степновского районов с представителями районных администраций и силовиками. Встреча была посвящена противодействию экстремистским вербовщикам в сети Интернет и работе по возвращению к мирной жизни жителей края, оказавшихся в рядах экстремистов и террористов. Имамы ознакомлены с работой краевой комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Представители региональных отделов МВД и УФСБ напомнили имамам о необходимости своевременной регистрации религиозных общин и культовых зданий и ответили на интересующие их вопросы.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161107/metody_protivodeystviya_ekstremistskim_verbovschikam_obsudili_na_97765.html
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