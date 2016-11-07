Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Благодарном

В Петровском районе проводится проверка по факту смерти двух мужчин в результате пожара, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По предварительным данным, пожар в одном из частных домов в Благодарном произошел из-за неосторожного обращения с огнем. От полученных ожогов мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, скончались на месте.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161107/dvoe_muzhchin_pogibli_pri_pozhare_v_chastnom_dome_v_blagodarnom_97768.html