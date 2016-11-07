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7 ноября 2016 г.

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Благодарном

В Петровском районе проводится проверка по факту смерти двух мужчин в результате пожара, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По предварительным данным, пожар в одном из частных домов в Благодарном произошел из-за неосторожного обращения с огнем. От полученных ожогов мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, скончались на месте.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161107/dvoe_muzhchin_pogibli_pri_pozhare_v_chastnom_dome_v_blagodarnom_97768.html
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