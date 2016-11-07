Делегация Ставрополья посетила Армению

Делегация Ставрополья при содействии краевого фонда поддержки предпринимательства и министерства экономического развития СК приняла участие в VII Международной промышленной выставке «Expo Russia Armenia 2016 plus Iran». Экспозицию посетили представители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Ирана.

Коллективный стенд Ставрополья, сообщили в пресс-службе минэкономразвития, был представлен пятью предприятиями малого и среднего бизнеса. Его посетили посол России в Армении Иван Волынкин и торговый представитель России в этой стране Андрей Бабко, которые высоко оценили экспортный потенциал региона, отметив большие возможности для активизации торгово-экономических связей между Ставропольем и Арменией. Программа визита включала также участие в V Ереванском бизнес-форуме «Перспективы расширения экономического и инновационного сотрудничества России и Армении вследствие подключения Армении к ЕАЭС», круглые столы в министерствах, а также индивидуальные встречи с потенциальными армянскими партнерами. Большой интерес со стороны представителей бизнес-сообщества Армении вызвали перспективы сотрудничества с химическими предприятиями и предприятиями пищевой промышленности региона. В рамках делового визита руководитель ставропольской делегации Дарья Ефименко провела рабочую встречу в торговом представительстве Российской Федерации в Республике Армения. Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко выразил уверенность, что бизнес-миссия делегации Ставропольского края наглядно отражает позитивные процессы, происходящие в последнее время в российско-армянских торгово-экономических отношениях, открывает новые возможности для углубления партнерских связей. Торгпред поделился особенностями ведения бизнеса в республике и отметил важность включения Армении в список ключевых партнеров. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Торговым представительством Российской Федерации в Республике Армения и Некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», предметом которого стало взаимодействие в области внешнеэкономической деятельности в Республике Армения субъектов малого и среднего предпринимательства края.

http://www.stapravda.ru/20161107/delegatsiya_stavropolya_posetila_armeniyu_97755.html