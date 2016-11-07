8 ноября сотрудники ПФР расскажут о доплате неработающим пенсионерам

Отделение ПФР по краю 8 ноября проводит телефонный информационный марафон об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Согласно законодательству общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже величины прожиточного минимума. Специалисты смогут ответить на вопросы по теме с 8.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 по телефону в Ставрополе 24-60-23.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161107/8_noyabrya_sotrudniki_pfr_rasskazhut_o_doplate_nerabotayuschim_p_97769.html