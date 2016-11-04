В Ставрополе открывается новый сезон поэтических слэмов
6 ноября в Ставрополе откроется новый сезон ставропольских поэтических слэмов. На соревнованиях участнику дается три минуты, чтобы представить свое творчество. По итогам выступления жюри ставит две оценки: за качество текстов и манеру исполнения. После трех отборочных туров и финала определяется лучший поэт – он получает возможность выступить на Всероссийском уровне.
Кстати, ставропольские поэтические слэмы существуют с 2011 года. Пять поэтов уже представляли наш город на Всероссийском этапе. Следующим по итогам прошедшего сезона 2014-2015 станет поэт Евгений Чугаев, который выступит 5 ноября в Красноярске.