В Ставрополе открывается новый сезон поэтических слэмов

6 ноября в Ставрополе откроется новый сезон ставропольских поэтических слэмов. На соревнованиях участнику дается три минуты, чтобы представить свое творчество. По итогам выступления жюри ставит две оценки: за качество текстов и манеру исполнения. После трех отборочных туров и финала определяется лучший поэт – он получает возможность выступить на Всероссийском уровне.

Кстати, ставропольские поэтические слэмы существуют с 2011 года. Пять поэтов уже представляли наш город на Всероссийском этапе. Следующим по итогам прошедшего сезона 2014-2015 станет поэт Евгений Чугаев, который выступит 5 ноября в Красноярске.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161104/v_stavropole_otkryvaetsya_novyy_sezon_poeticheskikh_slemov_97738.html