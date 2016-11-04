В Благодарненском районе «Лада Калина» столкнулась с коровой, три человека пострадали

По предварительной версии, 2 ноября около 18 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь по автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск», на 114-м километре трассы превысил безопасную скорость и допустил наезд на животное, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате автомашина потеряла управление, съехала в кювет и перевернулась. За медицинской помощью обратились трое участников автоаварии: 31-летний водитель и две пассажирки – все жители села Сотниковское Благодарненского района. Благодаря пристегнутым ремням безопасности серьезных травм удалось избежать, всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

http://www.stapravda.ru/20161104/v_blagodarnenskom_rayone_lada_kalina_stolknulas_s_korovoy_tri_ch_97745.html