В Благодарненском районе «Лада Калина» столкнулась с коровой, три человека пострадали
По предварительной версии, 2 ноября около 18 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь по автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск», на 114-м километре трассы превысил безопасную скорость и допустил наезд на животное, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате автомашина потеряла управление, съехала в кювет и перевернулась. За медицинской помощью обратились трое участников автоаварии: 31-летний водитель и две пассажирки – все жители села Сотниковское Благодарненского района. Благодаря пристегнутым ремням безопасности серьезных травм удалось избежать, всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю