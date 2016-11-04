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4 ноября 2016 г.

Ставропольских водителей проверяют на трезвость

Ставропольская Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения опасно для жизни. С начала 2016 года на территории Ставропольского края уже произошло 173 автоаварии по вине нетрезвых граждан, в которых 203 человека получили травмы различной степени тяжести и 60 человек погибли. Более 10 тысяч потенциальных трагедий удалось избежать: именно такое количество граждан с начала года отстранено от управления в нетрезвом виде.

Каждые сутки в регионе садятся пьяными за руль от 30 до 50 автолюбителей, сотрудники Госавтоинспекции составляют на данных граждан административные материалы, ставят автомобили на штрафную стоянку. Однако не только водители в состоянии опьянения становятся источником опасности, но и нетрезвые пешеходы, которые пересекают проезжую часть в неустановленном месте, неожиданно появляются на дороге, ходят по обочинам, создавая аварийные ситуации.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, а также с целью профилактики управления транспортными средствами в состоянии опьянения, Ставропольской Госавтоинспекцией с 4 по 6 ноября инициировано проведение профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». На территории региона пройдут рейды, в рамках которых водителей тотально проверят на трезвость. Проверки особенно тщательно будут проводиться в вечернее и ночное время. Госавтоинспекция края в период праздников переходит на усиленный вариант несения службы, задействованы будут дополнительные экипажи. Также в ночное время будет увеличено количество нарядов, патрулирующих дороги федерального и регионального значения с целью предотвращения ДТП с пешеходами, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161104/stavropolskikh_voditeley_proveryayut_na_trezvost_97748.html
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