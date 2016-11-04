Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане

Юные жители края стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Его финал прошел на площадке ВДНХ в Москве.

Конкурс проводился в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.С октября прошлого года учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений в возрасте от шести лет прислали свои работы. В итоге, было оценено более 80 тысяч сочинений.

Тематика конкурса была довольно обширной, касалась дружбы народов, семейных ценностей, русского языка... В Год российского кино организаторы конкурса и юные авторы особое внимание уделили теме «Мое любимое кино», не менее популярными для творческих работ оказались и проблемы сохранения амурских тигров.

Всего ставропольские школьники и студенты отправили на конкурс порядка 400 сочинений, охватив все популярные номинации. Члены жюри по достоинству оценили их работы. Так, Амир Каракетов из Ставрополя занял третье место в номинации «Братских народов союз вековой…», пятигорчанка Юлия Пономарева вошла в число лауреатов той же номинации. А Виктория Жиренкина из Светлограда и Анастасия Заборская из Пятигорска также стали лауреатами конкурса в номинациях «Рецепты счастливой семьи» и «Я выбираю спорт» соответственно.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161104/sredi_pobediteley_vserossiyskogo_konkursa_luchshiy_urok_pisma_es_97739.html