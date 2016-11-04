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4 ноября 2016 г.

Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане

Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане

Юные жители края стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Его финал прошел на площадке ВДНХ в Москве.

Конкурс проводился в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.С октября прошлого года учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений в возрасте от шести лет прислали свои работы. В итоге, было оценено более 80 тысяч сочинений.

Тематика конкурса была довольно обширной, касалась дружбы народов, семейных ценностей, русского языка... В Год российского кино организаторы конкурса и юные авторы особое внимание уделили теме «Мое любимое кино», не менее популярными для творческих работ оказались и проблемы сохранения амурских тигров.

Всего ставропольские школьники и студенты отправили на конкурс порядка 400 сочинений, охватив все популярные номинации. Члены жюри по достоинству оценили их работы. Так, Амир Каракетов из Ставрополя занял третье место в номинации «Братских народов союз вековой…», пятигорчанка Юлия Пономарева вошла в число лауреатов той же номинации. А Виктория Жиренкина из Светлограда и Анастасия Заборская из Пятигорска также стали лауреатами конкурса в номинациях «Рецепты счастливой семьи» и «Я выбираю спорт» соответственно.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161104/sredi_pobediteley_vserossiyskogo_konkursa_luchshiy_urok_pisma_es_97739.html
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Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
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Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
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