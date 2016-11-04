Семья из села Алексеевского Андроповского района погибла в ДТП трассе «Кавказ»

На федеральной трассе «Кавказ» произошло столкновение двух автомобилей, три человека погибли. Третьего ноября около 15 часов на 261-м километре трассы (граница Андроповского и Кочубеевского районов) водитель грузового фургона «Ситроен Джампер», двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Невинномысска, по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2107». В результате ДТП 66-летний водитель, 68-летняя и 48-летняя пассажирки от полученных ранений скончались на месте происшествия. Все погибшие – семья, жители села Алексеевского Андроповского района. За рулем фургона находился 26-летний житель Ставрополя. У водителя подозрение на перелом таза и позвоночника. Его здоровьем занимаются медики. Стаж вождения у молодого человека – 8 лет, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Причины и обстоятельства автоаварии выясняют следователи. По данному ДТП разыскиваются свидетели. Очевидцы могут сообщить имеющуюся информацию по телефону 02 либо телефону дежурной части специализированного батальона 8(8793)437133.

Водитель автомобиля «Ситроен» успел сообщить, что ему якобы создала помехи в движении фура.

http://www.stapravda.ru/20161104/semya_iz_sela_alekseevskogo_andropovskogo_rayona_pogibla_v_dtp_t_97743.html