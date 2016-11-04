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4 ноября 2016 г.

При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек

2 ноября около 18 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь по автодороге «Обход села Верхняя Татарка», проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением, выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Инфинити FX35», двигающимся со встречного направления прямо, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В результате ДТП водитель «Приоры» – 24-летний житель села Кочубеевского от полученных травм скончался на месте происшествия. С переломами конечностей и серьезными травмами головы в больницу были доставлены водитель и пассажир иномарки – оба жители Черкесска.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161104/pri_stolknovenii_priory_i_infiniti_pod_stavropolem_pogib_odin_ch_97746.html
Фотография к статье При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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