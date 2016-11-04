При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
2 ноября около 18 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь по автодороге «Обход села Верхняя Татарка», проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением, выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Инфинити FX35», двигающимся со встречного направления прямо, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В результате ДТП водитель «Приоры» – 24-летний житель села Кочубеевского от полученных травм скончался на месте происшествия. С переломами конечностей и серьезными травмами головы в больницу были доставлены водитель и пассажир иномарки – оба жители Черкесска.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю