Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
4 ноября 2016 г.

Матери девочки, погибшей в пожаре в Ставрополе, грозит 2 года тюрьмы

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя, сообщили в пресс-службе ведомства, направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, 1990 года рождения, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

В ходе предварительного следствия установлено, что мае женщина установила по месту проживания в Ставрополе электрический масляный радиатор, шнур подключения к электросети которого был самодельно удлинен путем механической скрутки. Мать подключила аварийный радиатор и, оставив свою малолетнюю дочь, 2007 года рождения, ушла из дома. На следующий день в домовладении произошел пожар, причиной которого стал аварийный режим работы электросети. Девочка в силу своего малолетнего возраста не смогла покинуть помещение комнаты, вследствие чего от острого отравления угарным газом умерла.

Матери грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161104/materi_devochki_pogibshey_v_pozhare_v_stavropole_grozit_2_goda_t_97749.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи
Матери девочки, погибшей в пожаре в Ставрополе, грозит 2 года тюрьмы
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «Калины» с «КамАЗом» на Ставрополье
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
В Благодарненском районе «Лада Калина» столкнулась с коровой, три человека пострадали
Ставрополь
В Ставрополе открывается новый сезон поэтических слэмов
Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
Ставропольцы пообещают не обижать своих детей
Студия танца «Максимум» из Ставрополя в числе лучших команд России
«Ночь искусств» устроили в Ставропольском художественном училище

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!