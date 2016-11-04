Матери девочки, погибшей в пожаре в Ставрополе, грозит 2 года тюрьмы
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя, сообщили в пресс-службе ведомства, направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, 1990 года рождения, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.
В ходе предварительного следствия установлено, что мае женщина установила по месту проживания в Ставрополе электрический масляный радиатор, шнур подключения к электросети которого был самодельно удлинен путем механической скрутки. Мать подключила аварийный радиатор и, оставив свою малолетнюю дочь, 2007 года рождения, ушла из дома. На следующий день в домовладении произошел пожар, причиной которого стал аварийный режим работы электросети. Девочка в силу своего малолетнего возраста не смогла покинуть помещение комнаты, вследствие чего от острого отравления угарным газом умерла.
Матери грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.