День народного единства отметили в Ставропольском крае

В Ставрополе основные мероприятия, посвященные важному государственному празднику – Дню народного единства, развернулись на площадке перед Дворцом культуры и спорта. Здесь 4 ноября с самого утра проходила казачья ярмарка, где гости покупали творения народных умельцев и многое другое. А еще все желающие перекусывали угощениями и приобщались к обычаям, культуре и быту многочисленных народов Северного Кавказа, которые живут в Ставрополе.

Ровно в полдень здесь начался традиционный митинг. Люди держали в руках флаги и транспаранты, кричали «ура!», в общем, радовались празднику. На митинг собрались сотни гостей и жителей города, некоторые пришли сюда целыми семьями.

Со сцены выступили представители местных властей, духовенства, ветеранских и общественных организаций. Они много говорили о важности праздника, о необходимости быть сплоченным и единым народом.

– От имени ветеранов Великой Отечественной войны горячо и сердечно поздравляю всех с праздником народного единства и хочу пожелать всем добра, здоровья. Благополучия городу, краю и любимой России, – сказал председатель ветеранской организации краевого центра Петр Куралесов.

– Молодежь знает историю. И все больше и больше западные праздники отходят в сторону, а мы начинаем отмечать наши, – заметил в своем поздравительном слове депутат ставропольской городской Думы Георгий Головин.

Как выяснилось, молодые люди действительно знают историю. Например, студентка Наташа Кудряшова много читала об истоках праздника.

– На митинге я впервые, так как живу в Ставрополе только первый год, приехала сюда учиться сюда из Благодарненского района. Я ждала этого дня, и в эти выходные специально не поехала домой, а осталась в городе, чтобы принять участие в митинге. Здесь прекрасная атмосфера, все очень организовано, – сказала девушка.

Представители старшего поколения также отметили, что праздник в этом году удался.

– Эмоции меня просто переполняют! Это чудесный праздник. Я рада, что попала сюда, – сказала гостья Ставрополя Любовь Кучеренко, которая приехала в краевой центр из поселка Передового Изобильненского района.

– Я считаю, что этот праздник сродни Дню Победы. Он проводится уже не в первый раз, но с каждым годом его «наполнение» становится более глубоким, патриотичным и объединяющим, – сказал ставрополец Сергей Ващенко.

Митинг завершился, но люди не спешили расходиться. Праздник продолжился традиционным городским фестивалем казачьей песни «Любо, братья казаки!».

Отметили День народного единства во всех территориях края. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор Ставрополья В.Владимиров принял участие в празднике в селе Киевка, что в Апанасенковском районе. В этом году 4 ноября местные жители отметили также 140-летие со дня основания родного села.

– Сочетание двух праздников напоминает о том, что у нас общая Родина, один родной край. Старшие поколения, наши ветераны создавали и развивали их, и мы должны быть достойными продолжателями этого труда – жить, работать, растить детей на своей земле, чтобы Россия и Ставрополье всегда процветали, – отметил глава региона, приветствуя жителей села.

С Днем народного единства и с юбилеем поселения земляков также поздравили представители краевой Думы, руководители муниципальных органов. Состоялось награждение лучших тружеников Киевки, чествование молодых семейных пар, а также многодетных семей.

http://www.stapravda.ru/20161104/den_narodnogo_edinstva_otmetili_v_stavropolskom_krae_97751.html