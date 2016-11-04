День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
4 ноября 2016 г.

Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи

Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи

В ходе таможенного оформления и таможенного контроля рейса «Минеральные Воды – Салоники», должностными лицами Минераловодской таможни, сообщила пресс-служба ведомства,  пресечена попытка незаконного перемещения через границу наличной валюты в крупном  размере.

Среди пассажиров, вылетавших в Греческую Республику, был и 50-летний житель Сочи. Мужчина не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, в то же время  у стойки таможенного инспектора россиянин, отвечая на положенные в таких случаях уточняющие вопросы, подтвердил, что провозит с собой наличные  денежные средства в крупном размере. Как следовало из его дальнейших объяснений, мужчина «не знал, что перемещаемую валюту необходимо декларировать»,  и потому декларация им не заполнялась и не подавалась.

Общая сумма не указанной в декларации,  но заявленной при устном опросе валюты, составила 25 500 евро и 2 400 долларов США.

20 864 доллара (сумма, которая в пересчете превысила 10 000 долларов, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза была  изъята по протоколу и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни, а сам нарушитель стал фигурантом уголовного дела  по статье 1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Санкция по названной статье предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161104/bolee_20_tysyach_dollarov_pytalsya_nezakonno_vyvezti_v_gretsiyu__97750.html
Фотография к статье Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи
Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи
Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи
Фото пресс-службы Минераловодской таможни
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи
Матери девочки, погибшей в пожаре в Ставрополе, грозит 2 года тюрьмы
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «Калины» с «КамАЗом» на Ставрополье
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
В Благодарненском районе «Лада Калина» столкнулась с коровой, три человека пострадали
Минераловодский район
«Вызов боевого духа» – турнир по всестилевому каратэ в Минеральных Водах
В Минеральных Водах на 11 перекрестках установили звуковое сопровождение
В Минводах таксист похитил из сумочки пассажирки 20 тысяч рублей
Полтора килограмма марихуаны изъято у жителя Минераловодского района
В Минводах ухажер обокрал спящую в кафе девушку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!