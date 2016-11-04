Более 20 тысяч долларов пытался незаконно вывезти в Грецию житель Сочи

В ходе таможенного оформления и таможенного контроля рейса «Минеральные Воды – Салоники», должностными лицами Минераловодской таможни, сообщила пресс-служба ведомства, пресечена попытка незаконного перемещения через границу наличной валюты в крупном размере.

Среди пассажиров, вылетавших в Греческую Республику, был и 50-летний житель Сочи. Мужчина не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, в то же время у стойки таможенного инспектора россиянин, отвечая на положенные в таких случаях уточняющие вопросы, подтвердил, что провозит с собой наличные денежные средства в крупном размере. Как следовало из его дальнейших объяснений, мужчина «не знал, что перемещаемую валюту необходимо декларировать», и потому декларация им не заполнялась и не подавалась.

Общая сумма не указанной в декларации, но заявленной при устном опросе валюты, составила 25 500 евро и 2 400 долларов США.

20 864 доллара (сумма, которая в пересчете превысила 10 000 долларов, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза была изъята по протоколу и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни, а сам нарушитель стал фигурантом уголовного дела по статье 1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Санкция по названной статье предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161104/bolee_20_tysyach_dollarov_pytalsya_nezakonno_vyvezti_v_gretsiyu__97750.html