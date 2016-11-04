Безнаказанность преступлений против журналистов создает нашему праву на знание

2 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов

Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов – это такой день, когда мы чтим память всех журналистов, которые подверглись нападениям или были убиты при исполнении служебного долга. Это день, когда мы призываем к свершению правосудия по делам покушения на журналистов: 9 из 10 случаев убийства сотрудников СМИ так и остаются нераскрытыми.

По этому случаю заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франк Ла Рю подготовил статью, которую мы предлагаем вашему вниманию.

За последнее десятилетие более 800 журналистов были убиты при исполнении служебного долга, но раскрыто было только 8 процентов убийств. Это официальные данные Генерального директора ЮНЕСКО, организации, в которую входят 195 государств—членов.

Оставшиеся 92 процента нераскрытых дела сигнализируют общественности об отсутствии защиты свободы самовыражения. Эта цифра показывает, что общество не может обеспечить право на информацию.

Если мы допустим насилие в отношении журналистов в любой его форме, то тем самым позволим безнаказанности одержать верх.

Безнаказанность — это неспособность гарантировать торжество справедливости, и если безнаказанность царит в делах, связанных с насилием в отношении журналистов, а также правозащитников, то это становится причиной возникновения не просто одного, но многих других преступлений. Именно эту мысль мы пытаемся донести 2 ноября, в Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Это защита работников СМИ и обеспечение свободы прессы необходимо для развития общества, она также представляет важность для всех женщин и мужчин, поскольку позволяет им воспользоваться правом на доступ к информации. Их гражданским правом принимать участие в демократических процессах, их правом на развитие.

Это играет серьезную роль еще потому, что нам нужна свобода самовыражения, демократия и доступ к информации в качестве движущей силы, ведущей к более инклюзивному развитию. Вот почему в Целях в области устойчивого развития, принятых в прошлом году и согласованных со всеми государствами Организации Объединенных Наций, признается значимость цели 16.10, то есть потребности в обеспечении доступа «общественности к информации» как гарантии достижения всех семнадцати целей.

Журналистика — это то, что позволяет гражданам осуществить их право на осведомленность, право на знание, а также право привлекать к ответственности лиц, облеченных властью.

Каждый раз, когда журналисты подвергаются нападениям, угрозам, преследованиям либо погибают, а дело не передается в судопроизводство, это порождает еще большее насилие. Каждый раз, когда журналист, ставший жертвой злодеяния, не находит справедливости в суде, это подстрекает нападавших к совершению дальнейших преступлений.

ЮНЕСКО взаимодействует со СМИ, правительствами и группами гражданского общества, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Соответствующие меры приняты ООН в форме Плана действий Организации Объединенных Наций по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, который призывает устанавливать широкие партнерские связи между заинтересованными лицами.

Искоренение безнаказанности за нападения против журналистов имеет основополагающее значение для свободного выражения мнений, прав человека и доступа общественности к информации. Это то, к чему должен призывать каждый из нас.

Валентина ЛЕЗВИНА , член президиума Союза журналистов Ставрополья

http://www.stapravda.ru/20161104/beznakazannost_prestupleniy_protiv_zhurnalistov_sozdaet_nashemu__97744.html